Юрий Ганус предложил россиянам скинуться по рублю на штраф для ВФЛА

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал о первом заседании комиссии по восстановлению статуса Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА). Организация не заплатила вовремя штраф в размере $ 5 млн World Athletics за допинговые нарушения. После этого World Athletics перестала рассматривать заявки россиян на получение нейтрального статуса.

«Никаких решений сегодня не было принято. Обсуждали текущую ситуацию, которая сложилась в ВФЛА. Мы немного разошлись к подходу. У меня прагматичный подход антикризисного менеджера. И он довольно прост — надо выбирать тот путь, который минимизируют потери. Я сторонник того, чтобы штрафные санкции в пять миллионов евро, которые требует World Athletics, были оплачены, чтобы дальше возможно было вести переговоры. Без этой платы дальнейшие разговоры будут бессмысленны. Понимаю, что для любого человека эти деньги большие. Ведь ещё нужно оплатить пять миллионов как резерв в случае нарушений и отсутствия динамики. Не понимаю, почему ВФЛА не занимается этой темой. Заплатить эту сумму — единственный выход. Предыдущее руководство ВФЛА, когда началось дело Лысенко, вместо того, чтобы помогать расследованию, вести диалог с внешним миром, начало противодействовать. Поэтому репутация постепенно уходила.

Заседание по ВФЛА в World Athletics будет 29-30 июля. Времени критически мало. Некоторые хотят, чтобы мы заплатили деньги и ВФЛА сразу восстановили в правах. Нет, так не бывает. Есть требования, и есть вопросы, которые до сих пор стоят. Нужно было составить дорожную карту и работать. И не надо ждать от государства таких денег, сейчас идёт борьба с коронавирусом. И от зарубежных компаний не надо ждать помощи. Я сегодня сказал, что необходимо было создать прозрачный фонд с наблюдательным советом. Думаю, если каждого человека попросить сброситься по рублю, то многие согласятся. Я сам бы сбросился. Но для этого нужны прозрачные механизмы. Момент критический. Если заплатить деньги после 30 июля, то сценарий может пойти по другому руслу. Позиция World Athletics ввиду неисполнения условий будет очень и очень строгая», — цитирует Гануса Sport24.