Семья Александра Иваницкого выразила благодарность за помощь в его поисках

Семья Александра Иваницкого, а также его родные и близкие выразили благодарность всем, кто принял участие в поиске 82-летнего олимпийского чемпиона по вольной борьбе. О пропаже Иваницкого стало известно 24 июля, а на следующий день он был найден мёртвым в одном из лесов Подмосковья.

«Благодарим за помощь, содействие, сочувствие и поддержку: правительство Московской области, Федерацию спортивной борьбы России во главе с президентом Михаилом Мамиашвили, «Карелин фонд» и лично героя России Александра Карелина, председателя комитета по делам молодёжи и спорта Олега Жолобова, руководство ЦСКА, администрацию Рузского района, спорткомитет Рузского района, федерацию водного поло Московской области, тренерский коллектив борцов Рузского района, коллектив МУОР № 1 во главе с директором, олимпийским чемпионом Давидом Мусульбесом, а также правоохранительные органы Московской области.

Отдельные слова благодарности хотим выразить всем принимавшим участие в поисках. Более 100 человек помогали нам неустанно день и ночь. Эти невероятные люди приезжали к нам после своей работы или предыдущих поисков.

Невозможно одним словом описать их самоотверженный труд. У каждого из них есть своя работа, семья, кто-то брал отпуск для того, чтобы помогать попавшим в беду. Профессионализм всех участников трогает до глубины души, вызывает огромное уважение и безграничную признательность», — говорится в письме, оказавшемся в распоряжении «Чемпионата».

В письме отмечается деятельность волонтёров «Лиза Алерт», водолазной группы «ДобротворецЪ», центра спасательных операций особого риска отряда «Лидер» (водолазная группа), МЧС, ВПСО «Ангел», которые активно помогали в поисках Иваницкого.

«Вся семья благодарит каждого, кто соприкоснулся с нашей трагедией в эти дни и помогал нам как мог. Желаем всем благополучия, с любовью в сердце», — говорится в письме.