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Похороны чемпиона ОИ-1964 Александра Иваницкого состоятся 29 июля в Москве

Похороны чемпиона ОИ-1964 Александра Иваницкого состоятся 29 июля в Москве
Другие / Борьба 0

Похороны олимпийского чемпиона 1964 года по вольной борьбе Александра Иваницкого будут проходить в Москве в среду, 29 июля, сообщает пресс-служба Федерации спортивной борьбы России.

Церемония прощания состоится в легкоатлетическо-футбольном комплексе ЦСКА на Ленинградском проспекте. Начнётся церемония в 10:00 мск. После этого состоится отпевание прославленного спортсмена в храме Святителя Николая в Хамовниках.

82-летний Иваницкий ушёл из дома в Подмосковье 22 июля. Через несколько дней стало известно, что он пропал. После этого к поискам Иваницкого подключились спасатели и волонтёры. Позже было обнаружено его тело с признаками утопления.

Александр Иваницкий — советский борец вольного стиля, самбист, олимпийский чемпион 1964 года, многократный чемпион мира, победитель и призёр чемпионатов СССР по вольной борьбе, заслуженный мастер спорта СССР, впоследствии — многолетний руководитель главной редакции спортивных программ Гостелерадио СССР.

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