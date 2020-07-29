Непомнящий уступил Карлсену на онлайн-турнире Legends of Chess

28 июля на супертурнире по шахматам Legends of Chess состоялись партии восьмого тура. По итогам тура норвежец Магнус Карлсен упрочил лидерство.



Чемпион мира из Норвегии победил россиянина Яна Непомнящего. Ян и Магнус дважды сыграли вничью, а также выиграли по одной партии. В армагедоне была зафиксирована ничья. Так как Карлсен играл черными фигурами, он стал победителем матча.



В других матчах игрового дня россиянин Петр Свидлер оказался сильнее соотечественника Владимира Крамника (2,5:1,5), нидерландец Аниш Гири проиграл Василию Иванчуку из Украины (2:3), Петер Леко из Венгрии не смог обыграть Бориса Гельфанда из Израиля (2:3), а Дин Лижэнь, представляющий Китай, оказался сильнее Вишванатана Ананда из Индии (2,5:0,5).



Карлсен лидирует, набрав 22 очков. Второе место занимает Непомнящий, набравший 19 очков. Тройку лучших замыкает Гири (15).