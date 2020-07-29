Олимпийская чемпионка Каролина Севастьянова показала впечатляющую растяжку

Олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье Каролина Севастьянова опубликовала новую запись в своём «инстаграме». Спортсменка выложила две новые фотографии, на одной из них она продемонстрировала впечатляющую растяжку.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Севастьяновой.

25-летняя Севастьянова — олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье, чемпионка юношеских Олимпийских игр 2010 года в Сингапуре, заслуженный мастер спорта России. Спортсменка объявила о завершении карьеры после Олимпиады 2012 года в Лондоне.

Ранее спортсменку раскритиковали за совместную фотографию с бывшим чемпионом UFC Конором Макгрегором, с которым Севастьянова якобы заигрывала.