Олимпийская чемпионка Каролина Севастьянова показала впечатляющую растяжку
Олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье Каролина Севастьянова опубликовала новую запись в своём «инстаграме». Спортсменка выложила две новые фотографии, на одной из них она продемонстрировала впечатляющую растяжку.
Запись можно посмотреть в «инстаграме» Севастьяновой.
25-летняя Севастьянова — олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье, чемпионка юношеских Олимпийских игр 2010 года в Сингапуре, заслуженный мастер спорта России. Спортсменка объявила о завершении карьеры после Олимпиады 2012 года в Лондоне.
Ранее спортсменку раскритиковали за совместную фотографию с бывшим чемпионом UFC Конором Макгрегором, с которым Севастьянова якобы заигрывала.
«Я была с парнем, а он — с женой». Севастьянова ответила на критику фото с Макгрегором
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