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«Я была с парнем, а он — с женой». Севастьянова ответила на критику фото с Макгрегором

«Я была с парнем, а он — с женой». Севастьянова ответила на критику фото с Макгрегором
Бокс/ММА / UFC 0

Олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье Каролина Севастьянова ответила на критику подписчиков по поводу её фотографии с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором.

Подписчики порекомендовали Севастьяновой не заигрывать с Макгрегором, поскольку он женат.

«Ребята, перестаньте задавать мне такие вопросы! Я подошла к нему со своим парнем, а он был с женой», — написала в своём «инстаграме» Севастьянова.

25-летняя Севастьянова — олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье, чемпионка юношеских Олимпийских игр 2010 года в Сингапуре, заслуженный мастер спорта России. Спортсменка объявила о завершении карьеры после Олимпиады 2012 года в Лондоне.

«Полегче, он женат». Подписчики оценили фото Каролины Севастьяновой с Конором Макгрегором
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