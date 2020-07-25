«Я была с парнем, а он — с женой». Севастьянова ответила на критику фото с Макгрегором

Олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье Каролина Севастьянова ответила на критику подписчиков по поводу её фотографии с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором.
Подписчики порекомендовали Севастьяновой не заигрывать с Макгрегором, поскольку он женат.
«Ребята, перестаньте задавать мне такие вопросы! Я подошла к нему со своим парнем, а он был с женой», — написала в своём «инстаграме» Севастьянова.
25-летняя Севастьянова — олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье, чемпионка юношеских Олимпийских игр 2010 года в Сингапуре, заслуженный мастер спорта России. Спортсменка объявила о завершении карьеры после Олимпиады 2012 года в Лондоне.
- 25 июля 2020
-
15:52
-
14:34
-
13:08
-
12:45
-
12:30
-
12:12
-
11:33
-
10:56
-
10:50
-
10:35
-
10:22
-
09:51
-
09:30
-
02:19
-
01:08
-
00:58
-
00:49
-
00:21
-
00:09
- 24 июля 2020
-
23:37
-
23:33
-
23:22
-
23:17
-
23:08
-
23:02
-
22:49
-
22:25
-
22:15
-
21:53
-
21:38
-
20:29
-
20:18
-
19:23
-
18:21
-
17:13