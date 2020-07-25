«Я была с парнем, а он — с женой». Севастьянова ответила на критику фото с Макгрегором

Олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье Каролина Севастьянова ответила на критику подписчиков по поводу её фотографии с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором.



Подписчики порекомендовали Севастьяновой не заигрывать с Макгрегором, поскольку он женат.



«Ребята, перестаньте задавать мне такие вопросы! Я подошла к нему со своим парнем, а он был с женой», — написала в своём «инстаграме» Севастьянова.



25-летняя Севастьянова — олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье, чемпионка юношеских Олимпийских игр 2010 года в Сингапуре, заслуженный мастер спорта России. Спортсменка объявила о завершении карьеры после Олимпиады 2012 года в Лондоне.

«Полегче, он женат». Подписчики оценили фото Каролины Севастьяновой с Конором Макгрегором