Елена Исинбаева искупалась в горной речке

Двукратная олимпийская чемпионка обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом российская легкоатлетка Елена Исинбаева рассказала о пользе купания в горной реке.



«Купание в горной речке омолаживает. Течение сильное, поток сбивает с ног. Температура реки, по ощущению, 4 градуса, но это не точно (сравниваю с прорубью)», — написала Исинбаева на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Елены Исинбаевой в «Инстаграме».

15 лет назад, 22 июля 2005 года, на соревнованиях в Лондоне Исинбаева впервые в истории женских прыжков с шестом взяла высоту пять метров. Ей принадлежит мировой рекорд — 5,06 м, установленный 28 августа 2009 года на пятом этапе «Золотой лиги» в городе Цюрихе.