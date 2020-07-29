Елена Исинбаева искупалась в горной речке
Двукратная олимпийская чемпионка обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом российская легкоатлетка Елена Исинбаева рассказала о пользе купания в горной реке.
«Купание в горной речке омолаживает. Течение сильное, поток сбивает с ног. Температура реки, по ощущению, 4 градуса, но это не точно (сравниваю с прорубью)», — написала Исинбаева на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Елены Исинбаевой в «Инстаграме».
15 лет назад, 22 июля 2005 года, на соревнованиях в Лондоне Исинбаева впервые в истории женских прыжков с шестом взяла высоту пять метров. Ей принадлежит мировой рекорд — 5,06 м, установленный 28 августа 2009 года на пятом этапе «Золотой лиги» в городе Цюрихе.
Елена Исинбаева: 15 лет назад мы сотворили историю
- 29 июля 2020
-
23:39
-
22:26
-
20:28
-
20:11
-
18:49
-
18:24
-
15:18
-
13:41
-
12:17
-
12:12
-
10:46
-
10:22
-
10:05
-
00:40
-
00:04
- 28 июля 2020
-
23:12
-
22:33
-
20:01
-
19:00
-
15:51
-
14:07
-
13:15
-
10:44
-
09:51
-
09:24
-
00:38
- 27 июля 2020
-
21:59
-
20:52
-
19:04
-
17:39
-
17:21
-
16:04
-
15:39
-
15:07
-
13:09
Партнерский контент