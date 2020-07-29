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Елена Исинбаева искупалась в горной речке

Елена Исинбаева искупалась в горной речке
Другие / Лёгкая атлетика 0

Двукратная олимпийская чемпионка обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом российская легкоатлетка Елена Исинбаева рассказала о пользе купания в горной реке.

«Купание в горной речке омолаживает. Течение сильное, поток сбивает с ног. Температура реки, по ощущению, 4 градуса, но это не точно (сравниваю с прорубью)», — написала Исинбаева на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Елены Исинбаевой в «Инстаграме».

15 лет назад, 22 июля 2005 года, на соревнованиях в Лондоне Исинбаева впервые в истории женских прыжков с шестом взяла высоту пять метров. Ей принадлежит мировой рекорд — 5,06 м, установленный 28 августа 2009 года на пятом этапе «Золотой лиги» в городе Цюрихе.

Елена Исинбаева: 15 лет назад мы сотворили историю
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