Олимпийский чемпион по гандболу Федюкин скончался в возрасте 68 лет

Сегодня, 30 июля, на 69-м году жизни скончался олимпийский чемпион гандболист Анатолий Федюкин, сообщает пресс-служба Федерации гандбола России.

«Спасибо за прекрасную игру и за бесконечную любовь к гандболу, Анатолий Викторович. Мы всегда будем помнить вас…» — говорится в заявлении.

Федюкин был универсальным крайним. В 1976 году со сборной СССР он стал победителем Олимпийских игр в Монреале. На Олимпиаде-1980 в Москве Федюкин и сборная СССР завоевали серебряные медали. В 1982 году Федюкин стал чемпионом мира.

После окончания игровой карьеры Федюкин работал тренером. Он возглавлял ЦСКА, с которым дважды стал чемпионом России, «Искру» и «Фрам», выигравший Кубок Исландии. По возвращении в Россию специалист консультировал воронежскую «Энергию». Федюкин получил звание заслуженного тренера СССР.