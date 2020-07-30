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Матыцин заверил, что штраф РУСАДА перед World Athletics будет выплачен до 15 августа

Матыцин заверил, что штраф РУСАДА перед World Athletics будет выплачен до 15 августа
Другие / Лёгкая атлетика 0

Министр спорта России Олег Матыцин заверил рабочую группу World Athletics, что штраф Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) перед международной организацией будет выплачен до 15 августа. Об этом сообщается на официальном сайте World Athletics.

«Письмо от господина Матыцина было получено сегодня утром, 30 июля. В нём он заявил, что и сумма штрафа в $ 5 миллионов, и издержки нашей организации в размере $ 1,31 миллиона будут выплачены российской стороной до 15 августа», — сообщается в пресс-релизе World Athletics.

Напомним, изначально руководство World Athletics отказало ВФЛА в продлении сроков выплаты штрафа за нарушение антидопинговых правил со стороны российской стороны. ВФЛА была обязана выплатить $ 5 млн до 1 июля, однако сделано этого не было.

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