В шведской лаборатории был создан тест для выявления кровяного допинга

Шведская лаборатория Pro Test Diagnostics создала тест, который способен выявить кровяной допинг, сообщает Expressen.
Тест разрабатывался более 14 лет. Сейчас он проходит проверку в аккредитованных лабораториях ВАДА в Осло (Норвегия), Стокгольме (Швеция) и Париже (Франция).
«Мы были весьма скрытны, пока разрабатывали тест, но сейчас получили патент, исследования опубликованы, а первые экземпляры уже готовы. Лаборатории ВАДА напишут отчёт, когда закончат оценку. Вероятно, это случится ещё до конца года. После этого штаб-квартира ВАДА в Монреале должна утвердить этот метод, чтобы его можно было использовать.
Мы контактировали с Международной федерацией лыжного спорта, Международным союзом биатлонистов, World Athletics и Международным союзом велосипедистов. Все очень заинтересованы, потому что раньше кровяной допинг было почти невозможно выявить», — прокомментировали в Pro Test Diagnostics.
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