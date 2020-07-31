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В шведской лаборатории был создан тест для выявления кровяного допинга

В шведской лаборатории был создан тест для выявления кровяного допинга
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Шведская лаборатория Pro Test Diagnostics создала тест, который способен выявить кровяной допинг, сообщает Expressen.

Тест разрабатывался более 14 лет. Сейчас он проходит проверку в аккредитованных лабораториях ВАДА в Осло (Норвегия), Стокгольме (Швеция) и Париже (Франция).

«Мы были весьма скрытны, пока разрабатывали тест, но сейчас получили патент, исследования опубликованы, а первые экземпляры уже готовы. Лаборатории ВАДА напишут отчёт, когда закончат оценку. Вероятно, это случится ещё до конца года. После этого штаб-квартира ВАДА в Монреале должна утвердить этот метод, чтобы его можно было использовать.

Мы контактировали с Международной федерацией лыжного спорта, Международным союзом биатлонистов, World Athletics и Международным союзом велосипедистов. Все очень заинтересованы, потому что раньше кровяной допинг было почти невозможно выявить», — прокомментировали в Pro Test Diagnostics.

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