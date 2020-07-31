Непомнящий обыграл Гири в первом полуфинале онлайн-турнира Legends of Chess
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий в первом полуфинальном матче онлайн-турнира по быстрым шахматам Legends of Chess обыграл Аниша Гири из Нидерландов со счётом 2,5:0,5. Матчи турнира состоят из четырёх партий, но соперникам понадобились только три. Первая партия завершилась вничью, во второй и третьей был сильнее Непомнящий.
В другом полуфинальном матче россиянин Пётр Свидлер, также досрочно, уступил чемпиону мира норвежцу Магнусу Карлсену — 0,5:2,5.
Полуфиналы проходят до двух побед в матчах. Вторые встречи состоятся в субботу, 1 августа.
Legends of Chess — четвёртый турнир шахматного тура, организованного Карлсеном. Победителем первого и третьего турниров стал организатор, второй выиграл россиянин Даниил Дубов.
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