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Непомнящий обыграл Гири в первом полуфинале онлайн-турнира Legends of Chess

Непомнящий обыграл Гири в первом полуфинале онлайн-турнира Legends of Chess
Другие / Шахматы 0

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий в первом полуфинальном матче онлайн-турнира по быстрым шахматам Legends of Chess обыграл Аниша Гири из Нидерландов со счётом 2,5:0,5. Матчи турнира состоят из четырёх партий, но соперникам понадобились только три. Первая партия завершилась вничью, во второй и третьей был сильнее Непомнящий.

В другом полуфинальном матче россиянин Пётр Свидлер, также досрочно, уступил чемпиону мира норвежцу Магнусу Карлсену — 0,5:2,5.

Полуфиналы проходят до двух побед в матчах. Вторые встречи состоятся в субботу, 1 августа.

Legends of Chess — четвёртый турнир шахматного тура, организованного Карлсеном. Победителем первого и третьего турниров стал организатор, второй выиграл россиянин Даниил Дубов.

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