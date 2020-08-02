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Елена Исинбаева прошла по самому длинному подвесному пешеходному мосту в мире

Елена Исинбаева прошла по самому длинному подвесному пешеходному мосту в мире
Другие / Лёгкая атлетика 0

Двукратная олимпийская чемпионка, обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом российская легкоатлетка Елена Исинбаева побывала в Сочи и прошла по самому длинному подвесному пешеходному мосту в мире

«Смотрите, где я побывала. Скайбридж — самый длинный подвесной пешеходный мост в мире с самой большой системой для банджи-джампинга. По расчётам мост может выдержать одновременное присутствие трёх тысяч человек.

Уникальный по своим размерам и архитектурным формам проект заявлен в Книгу рекордов Гиннесса. Общая длина моста 520 метров, высота – 218 метров.

На мосту расположены смотровые площадки, откуда видны море и горы. Мост удерживают восемь металлических тросов весом 700 т. Общий вес конструкции моста – 120 т, длина подвесной части составляет 439 м. Он спроектирован так, что способен выдержать девятибалльное землетрясение», — написала Исинбаева на своей странице в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть на странице Елены Исинбаевой в «Инстаграме».

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