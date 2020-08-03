Трамп, Хиггинс и Уильямс вышли во второй круг чемпионата мира по снукеру

В Шеффилде (Англия) стартовал чемпионат мира по снукеру. Действующий обладатель титула англичанин Джадд Трамп вышел во второй круг, обыграв соотечественника Тома Форда со счётом 10:8.

Снукер. Чемпионат мира. Шеффилд, Англия. 1/16 финала

Джадд Трамп (Англия) – Том Форд (Англия) – 10:8.

Стюарт Бинэм (Англия) – Эшли Карти (Англия) – 10:7.

Дин Цзюньхуэй (Китай) – Марк Кинг (Англия) – 10:9.

Марк Уильямс (Уэльс) – Алан Макманус (Шотландия) – 10:5.

Джон Хиггинс (Шотландия) – Мэттью Стивенс (Уэльс) – 10:5.

Нил Робертсон (Австралия) – Лянь Веньбо (Китай) – 10:5.

Курт Мафлин (Норвегия) – Дэвид Гилберт (Англия) – 10:8.

Англичанин Кайрен Уилсон вышел во второй раунд без борьбы. Его соперник, англичанин Энтони Хэмилтон, отказался от участия в турнире из-за опасений, связанных с возможностью заразиться коронавирусом.