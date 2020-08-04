Карлсен повторно обыграл Непомнящего и стал победителем турнира Legends of Chess

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен стал победителем онлайн-турнира Legends of Chess. Во втором матче финала Карлсен обыграл россиянина Яна Непомнящего.

Матч завершился со счётом 2,5:0,5. Карлсен также выиграл первый матч, проходивший 3 августа. Тогда норвежец победил со счётом 4:2. Финал проходил до двух побед.

Участие в турнире приняли 10 гроссмейстеров. Помимо Непомнящего участвовали россияне Пётр Свидлер и Владимир Крамник. Также на турнире выступили Борис Гельфанд (Израиль), Аниш Гири (Нидерланды), Петер Леко (Венгрия), Василий Иванчук (Украина), Вишванатан Ананд (Индия) и Дин Лижэнь (Китай).

Legends of Chess — четвёртый турнир в шахматном туре, организованном норвежцем. Победителем первого и третьего турниров стал Карлсен, второй выиграл россиянин Даниил Дубов.