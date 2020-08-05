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Набсовет РУСАДА выразил недоверие главе организации Ганусу

Набсовет РУСАДА выразил недоверие главе организации Ганусу
Другие / Прочие виды спорта 0

Наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) выразил недоверие главе организации Юрию Ганусу и его заместителю Маргарите Пахноцкой. Об этом сообщает «РБК-Спорт», ссылаясь на информацию от источников.

Сегодня, 5 августа, наблюдательный совет РУСАДА проводит заседание, на котором обсуждается аудит организации. Ранее сообщалось, что члены совета могут поднять вопрос об отставке Гануса.

Также сообщалось, что в Олимпийском комитете России и в Министерстве спорта России обсуждали идею постановки вопроса о недоверии Ганусу. Олимпийский комитет России входит в состав попечителей РУСАДА.

Юрий Ганус возглавил РУСАДА в августе 2017 года. С декабря 2015 года по март 2017 года исполняющим обязанности генерального директора была Анна Анцелиович.

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