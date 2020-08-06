Исинбаева объяснила, почему набсовет РУСАДА порекомендовал уволить Гануса

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом, член наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Елена Исинбаева рассказала, почему на заседании наблюдательного совета было принято решение рекомендовать уволить главу организации Юрия Гануса.

«По словам Гануса выходило, что за российский спорт радеет он один. Подобные высказывания он позволял и в беседах с журналистами. Он мог напрямую, без согласования с набсоветом, общаться с прессой.

Второй момент касался итогов финансового аудита, в ходе его были выявлены нарушения. Такое не могло остаться без внимания. У набсовета возникли вопросы к Ганусу. Этот вопрос долго обсуждался на заседании набсовета в среду, и Юрий Александрович давал объяснения по каждому пункту. Тем не менее некоторые из них объяснить он не смог. В итоге деятельность Гануса начала вызывать сомнения, ведь получается, этот человек что-то недосказал, превысил должностные полномочия.

На протяжении некоторого времени Юрий Александрович работал хорошо, но затем с ним произошли некие изменения. На заседаниях набсовета он мог высказаться некорректно, нагрубить. Вёл себя неэтично. Это происходило и раньше, до аудита. Каждое заседание набсовета получалось достаточно тяжёлым. С одной стороны, это хорошо, мы всегда эмоционально обсуждаем вопросы, отстаиваем свои точки зрения. Юрий Александрович поначалу относился ко всем с уважением, но затем начал допускать шапкозакидательство», — цитирует Исинбаеву «RT на русском».