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Крюгер выиграл гонку в гору на фестивале Blink 2020

Крюгер выиграл гонку в гору на фестивале Blink 2020
Другие / Лыжный спорт 0

Норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер стал победителем гонки в гору на фестивале Blink. Второе место занял ещё один представитель Норвегии Ханс Кристер Холунд. Третьим финишировал 21-летний Ховард Мосебю, для которого нынешний фестиваль Blink стал дебютным.

Lysebotn Opp, фестиваль Blink 2020. Мужчины

1. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — 29:25
2. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) — + 0,58
3. Ховард Мосебю (Норвегия) — +1,19

Протяжённость трассы составила 7,5 км. На протяжении всей дистанции лыжники поднимались в гору. Победительницей женской гонки второй год подряд стала норвежка, победительница Кубка мира сезона-2019/2020 Терезе Йохауг.

Участие в гонке принимали как лыжники, так и биатлонисты.

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