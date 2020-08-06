Крюгер выиграл гонку в гору на фестивале Blink 2020

Норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер стал победителем гонки в гору на фестивале Blink. Второе место занял ещё один представитель Норвегии Ханс Кристер Холунд. Третьим финишировал 21-летний Ховард Мосебю, для которого нынешний фестиваль Blink стал дебютным.



Lysebotn Opp, фестиваль Blink 2020. Мужчины



1. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — 29:25

2. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) — + 0,58

3. Ховард Мосебю (Норвегия) — +1,19



Протяжённость трассы составила 7,5 км. На протяжении всей дистанции лыжники поднимались в гору. Победительницей женской гонки второй год подряд стала норвежка, победительница Кубка мира сезона-2019/2020 Терезе Йохауг.



Участие в гонке принимали как лыжники, так и биатлонисты.