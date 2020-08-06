Иоланда Чен — о ситуации с ВФЛА: мы сами себе помогли утонуть

Российская легкоатлетка чемпионка мира в тройном прыжке Иоланда Чен прокомментировала ситуацию вокруг Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).



«Дико обидно. Почему на нас нападают, понятно. Всё в духе времени. Не обольщаюсь, друзей у нас нет. Но происходящее внутри ни понять, ни принять не могу. Умудряемся сами себе нагадить так, как нам не могут нагадить другие. Всё, что предпринималось нашей стороной для решения этого вопроса, мне кажется просто неадекватным. Вроде бы чего-то делали, но становилось лишь хуже.



Мы, кому не наплевать, кто неравнодушен, ­ постоянно общались, искали пути выхода из этой отвратительной ситуации, выступали в СМИ… Но пятый год, а воз и ныне там.



ВФЛА не нашло языка со спортсменами? Ребята – единственные, кто пытался что-то реально сделать. Писали обращения World Athletics, отстаивали себя. А вот руководство ВФЛА, которое вроде как должно было иметь рычаги влияния, за все эти годы там не нашлось людей, которые на английском языке в Лозанне, на международной арене, смогли бы аргументированно изложить свою позицию. И точно так же не нашлось их, чтобы на русском языке рассказать президенту страны, что происходит с лёгкой атлетикой, – от и до, как есть. Они либо не владели информацией, либо молчали – то ли от страха, то ли от чинопочитания. Потому и говорю, что мы сами себе помогли утонуть.



Злость берёт от этого. А тут ещё история с Ганусом. Казалось, вот он, человек, который должен подсказывать, как выбираться из болота, а тут всплывают факты, компрометирующие его, подозрения в коррупции. Ну как же так?!» — цитирует Чен издание «Аргументы и факты».

ВФЛА могут полностью исключить из World Athletics в случае невыплаты штрафа до 15 августа