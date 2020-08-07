Родченков: все российские спортсмены — бенефициары допинговой системы Путина

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории и информатор ВАДА Григорий Родченков ответил на вопрос, почему многие российские спортсмены, к которым не было претензий в плане допинга, вынуждены были пропустить зимнюю Олимпиаду в Пхёнчхане в 2018 году.

«Все российские спортсмены — бенефициары допинговой системы, которая создана Путиным и воплощалась в жизнь Нагорных. Это первое. Второе — и, может быть, самое важное — Россия не может быть отнесена к цивилизованным странам. Посмотрите Freedom Press Index [Индекс свободы прессы] или Corruption Perception Index [Индекс восприятия коррупции]. Откуда взяться чистому спортсмену?

Исинбаева кричит, что она чистая. Какая же ты ещё, когда тебя охраняли со всех сторон? «Девочка, ты знаешь, что у тебя через два месяца контроль? Ты там скажи, что нужно, — либо мы заменим, либо ты уже будешь сама чистая», — цитирует Родченкова «Медуза».