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Родченков: все российские спортсмены — бенефициары допинговой системы Путина

Родченков: все российские спортсмены — бенефициары допинговой системы Путина
Другие / Прочие виды спорта 0

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории и информатор ВАДА Григорий Родченков ответил на вопрос, почему многие российские спортсмены, к которым не было претензий в плане допинга, вынуждены были пропустить зимнюю Олимпиаду в Пхёнчхане в 2018 году.

«Все российские спортсмены — бенефициары допинговой системы, которая создана Путиным и воплощалась в жизнь Нагорных. Это первое. Второе — и, может быть, самое важное — Россия не может быть отнесена к цивилизованным странам. Посмотрите Freedom Press Index [Индекс свободы прессы] или Corruption Perception Index [Индекс восприятия коррупции]. Откуда взяться чистому спортсмену?

Исинбаева кричит, что она чистая. Какая же ты ещё, когда тебя охраняли со всех сторон? «Девочка, ты знаешь, что у тебя через два месяца контроль? Ты там скажи, что нужно, — либо мы заменим, либо ты уже будешь сама чистая», — цитирует Родченкова «Медуза».

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