Ласицкене назвала затягивание работы над дорожной картой издевательством над легкоатлетами

Российская легкоатлетка трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене выразила мнение, что затягивание работы над дорожной картой по восстановлению Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) в World Athletics — это издевательство над спортсменами. Документ планируется утвердить 14 августа, так как, по словам первого вице-президента ВФЛА Алексея Плотникова, «важна не только оперативность, но и то, чтобы этот документ был максимально цельным, выверенным, профессиональным».

«Заявление руководителя комиссии по восстановлению ВФЛА о том, что в создании дорожной карты важна не только оперативность, но и чтобы этот документ был максимально цельным, выверенным, профессиональным, что в нём важно отразить ожидания спортсменов, выглядит невероятно смешным. Все эти фразы не более чем попытка заигрывания с легкоатлетической общественностью.

Необходимость создания дорожной карты была анонсирована ещё на мартовском заседании совета World Athletics, но за последние пять месяцев в этом направлении ничего не было сделано ни ВФЛА, ни комиссией. Так что очередное затягивание времени, с учётом того что международный сезон уже начался, — это просто очередное издевательство над легкоатлетами со стороны тех, кто должен их защищать", — приводит слова Ласицкене ТАСС.