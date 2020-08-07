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Легендарный тренер по плаванию Геннадий Турецкий скончался на 72-м году жизни

Легендарный тренер по плаванию Геннадий Турецкий скончался на 72-м году жизни
Другие / Водные виды спорта 0

Прославленный советский пловец и российский тренер Геннадий Турецкий скончался в Швейцарии на 72-м году жизни, сообщает RT. По словам самого известного воспитанника Турецкого, четырёхкратного олимпийского чемпиона Александра Попова, причиной смерти наставника стал обширный инсульт. Специалист был оперативно доставлен в больницу в Швейцарии, где был введён в искусственную кому, из которой не вышел.

Среди воспитанников Турецкого помимо Попова также россияне Геннадий Пригода, Вениамин Таянович, Юрий Мухин, Владимир Пышненко и Андрей Гречин, австралийцы Майкл Клим, Петрия Томас и Мэтью Данн. С 1992 года Турецкий работал в Швейцарии, а в последние годы, с 2003-го, специалист сотрудничал со сборной Швейцарии.

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