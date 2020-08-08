Олимпийский чемпион по пятиборью Лесун может пропустить сезон-2020 из-за травмы

Олимпийский чемпион по современному пятиборью Александр Лесун рассказал, что не может полноценно тренироваться из-за беспокоящей травмы ноги. Единственное соревнование, к которому может в этом сезоне готовиться спортсмен, — чемпионат России, который планируется провести в сентябре.
«Пока не известны даты проведения чемпионата России. Вместе с остальными спортсменами ждём, когда полностью заработает центр пятиборья „Северный“. Новая база великолепная, но не знаю, как будет развиваться ситуация из-за пандемии. Готовлюсь пока самостоятельно на старой.
Нет уверенности, что буду выступать в этом сезоне. Опять беспокоит травма ноги, потому что из-за пандемии у нас долго не работали массажисты и мануальщики. Приходилось тренироваться без должного восстановления. Если всё в итоге будет хорошо, буду выступать, и наоборот", — приводит слова Лесуна ТАСС.
Лесун отметил, что основной задачей является качественная подготовка к Олимпиаде, ради которой он готов пожертвовать остатком этого сезона.
«Намереваюсь показать там самые крутые результаты. Главное, чтобы Игры состоялись», — заключил олимпийский чемпион.
Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.
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