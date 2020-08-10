Сванн: интересно посмотреть на то, как Нильссон будет стрелять

20-летняя шведская лыжница Линн Сван высказала мнениео переходе соотечественницы Стины Нильссон из лыжных гонок в биатлон.
«Для любого вида спорта будет большой потерей, когда одна из звёзд решит уйти. Но у нас очень много интересных молодых лыжниц на подходе.
Я никогда не перейду в биатлон. Обещаю. Это не для меня. А вот лыжные гонки для меня это всё.
Интересно посмотреть на то, как Нильссон будет стрелять. Она завоевала много медалей в лыжных гонках, неслучайно стала лучшим спринтером. Она была хороша, так что, думаю, сможет повторить успех и в биатлоне», – приводит слова Сван VG.
26-летняя Нильссон является олимпийской чемпионкой 2018 года в спринте и двукратной чемпионкой мира. Минувший сезон Нильссон завершила досрочно в январе из-за стрессового перелома ребра, что позволило ей попробовать свои силы в стрельбе. В марте спортсменка сообщила, что переходит в биатлон.
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