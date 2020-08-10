Определились все участники 1/4 финала чемпионата мира по снукеру

В Шеффилде (Англия) продолжается чемпионат мира по снукеру. Вчера, 9 августа, определились все участники 1/4 финала.

Снукер. Чемпионат мира. Шеффилд, Англия. 1/8 финала

Курт Мафлин (Норвегия) – Джон Хиггинс (Шотландия) – 13:11.

Марк Уильямс (Уэльс) – Стюарт Бинэм (Англия) – 13:11.

Марк Селби (Англия) – Ноппон Саенгхам (Таиланд) – 13:12.

Джадд Трамп (Англия) – Янь Бинтао (Китай) – 13:11.

Энтони Макгилл (Шотландия) – Джейми Кларк (Уэльс) – 13:12.

Ронни О’Салливан (Англия) – Дин Цзюньхуэй (Китай) – 13:10.

Кайрен Уилсон (Англия) – Мартин Гулд (Англия) – 13:9.

Нил Робертсон (Австралия) – Барри Хоукинс (Англия) – 13:9.

Четвертьфинал

Джадд Трамп (Англия) – Кайрен Уилсон (Англия).

Курт Мафлин (Норвегия) – Энтони Макгилл (Шотландия).

Марк Уильямс (Уэльс) – Ронни О’Салливан (Англия).

Марк Селби (Англия) – Нил Робертсон (Австралия).

Действующим чемпионом мира является Джадд Трамп.