Определились все участники 1/4 финала чемпионата мира по снукеру

В Шеффилде (Англия) продолжается чемпионат мира по снукеру. Вчера, 9 августа, определились все участники 1/4 финала.
Снукер. Чемпионат мира. Шеффилд, Англия. 1/8 финала
Курт Мафлин (Норвегия) – Джон Хиггинс (Шотландия) – 13:11.
Марк Уильямс (Уэльс) – Стюарт Бинэм (Англия) – 13:11.
Марк Селби (Англия) – Ноппон Саенгхам (Таиланд) – 13:12.
Джадд Трамп (Англия) – Янь Бинтао (Китай) – 13:11.
Энтони Макгилл (Шотландия) – Джейми Кларк (Уэльс) – 13:12.
Ронни О’Салливан (Англия) – Дин Цзюньхуэй (Китай) – 13:10.
Кайрен Уилсон (Англия) – Мартин Гулд (Англия) – 13:9.
Нил Робертсон (Австралия) – Барри Хоукинс (Англия) – 13:9.
Четвертьфинал
Джадд Трамп (Англия) – Кайрен Уилсон (Англия).
Курт Мафлин (Норвегия) – Энтони Макгилл (Шотландия).
Марк Уильямс (Уэльс) – Ронни О’Салливан (Англия).
Марк Селби (Англия) – Нил Робертсон (Австралия).
Действующим чемпионом мира является Джадд Трамп.
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