Евгений Юрченко будет исполнять обязанности главы ВФЛА до 30 ноября

Евгений Юрченко продолжит выполнять обязанности президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВЛФА) до 30 ноября 2020 года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Юрченко подал в отставку 13 июля. Но пока он не покинет организацию.

Юрченко объявил об уходе с поста главы федерации после того, как ВФЛА не выплатила штраф за нарушение допинговых правил. В итоге World Athletics сообщили, что из-за невыплаты штрафа организация временно прекратит рассматривать заявки российских легкоатлетов на получение нейтрального статуса, необходимого для участия в международных соревнованиях.

После того, как World Athletics объявила о прекращении рассмотрения заявок россиян, сразу несколько спортсменов сообщили, что могут сменить гражданство ради выступления на соревнованиях.