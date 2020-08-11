Сергей Устюгов показал, как проходит сбор российских лыжников в Кабардино-Балкарии
Российский лыжник Сергей Устюгов на своей странице в «Инстаграме» опубликовал фотографии и видео со сбора в Терсколе (Кабардино-Балкария).
«Первый день — самый интересный, а всё потому, что многие здесь впервые и открыли для себя новое место в России», — написал Устюгов.
Посмотреть публикацию можно на странице Сергея Устюгова в "Инстаграме".
28-летний Устюгов — двукратный чемпион мира, победитель «Тур де Ски» сезона-2016/2017. Минувший сезон в лыжных гонках был завершён досрочно. Из-за пандемии коронавируса организаторы не смогли провести заключительные этапы, которые должны были состояться в США и Канаде.
Ранее ещё один российский лыжник Глеб Ретивых поделился фотографией со сбора в Кабардино-Балкарии.
«Россия-матушка». Глеб Ретивых поделился фото со сбора в Кабардино-Балкарии
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