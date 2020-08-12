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Норвегия не пустила сборную Франции по биатлону и лыжным гонкам на фестиваль Blink

Норвегия не пустила сборную Франции по биатлону и лыжным гонкам на фестиваль Blink
Другие / Лыжный спорт 0

Сборная Франции по биатлону и лыжным гонкам не смогла принять участие в фестивале Blink, который проходит в Санднесе (Норвегия). Организаторы не допустили французских спортсменов к соревнованиям из-за пандемии коронавируса.

Организаторы провели опрос местного населения. 56% участников высказались против приезда иностранцев во время пандемии.

«Нам пришлось не пустить сборную Франции, хотя спортсмены были готовы приехать, учитывая налаженное авиасообщение. Было неприятно сообщать об этом французской стороне. Они уже были готовы, собрали вещи. Но сейчас такие времена, ничего, к сожалению, не поделать», — цитирует организатора фестиваля Арне Идланда Aftenposten.

В фестивале Blink участвуют ведущие норвежские спортсмены. В гонках приняли участие Йохеннс Хёсфлот Клебо, Терезе Йохауг и другие лыжники.

Тереза Йохауг не сумела выиграть гонку на лыжероллерном фестивале Blink
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