Юлия Ефимова продемонстрировала растяжку на пляже. Фото
Трёхкратный призёр Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы российская пловчиха Юлия Ефимова на своей странице в «Инстаграме» опубликовала новую фотографию.
«Уговорили, пускай неидеально, но когда получаешь комплименты от лучших синхронистки и гимнасток, результат долго не заставляет ждать», — написала Ефимова.
Посмотреть фотографию можно на странице Юлии Ефимовой в "Инстаграме".
28-летняя Юлия Ефимова — рекордсмен по количеству медалей чемпионатов мира среди советских и российских пловцов: 17 медалей (6 золотых, 7 серебряных, 4 бронзовые). Кроме того, Юлия входит в топ-10 лучших пловцов в истории ЧМ по общему количеству наград на индивидуальных дистанциях (15).
Юлия Ефимова поделилась фото в ярком купальнике
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