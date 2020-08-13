Юлия Ефимова продемонстрировала растяжку на пляже. Фото

Трёхкратный призёр Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы российская пловчиха Юлия Ефимова на своей странице в «Инстаграме» опубликовала новую фотографию.

«Уговорили, пускай неидеально, но когда получаешь комплименты от лучших синхронистки и гимнасток, результат долго не заставляет ждать», — написала Ефимова.

Посмотреть фотографию можно на странице Юлии Ефимовой в "Инстаграме".

28-летняя Юлия Ефимова — рекордсмен по количеству медалей чемпионатов мира среди советских и российских пловцов: 17 медалей (6 золотых, 7 серебряных, 4 бронзовые). Кроме того, Юлия входит в топ-10 лучших пловцов в истории ЧМ по общему количеству наград на индивидуальных дистанциях (15).