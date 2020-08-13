«Взяли бы и всех расстреляли». Игрок в мини-футбол из Беларуси — о задержании на протестах

Игрок в мини-футбол из Беларуси Сергей Подалинский, задержанный во время протестов в Минске, рассказал об отношении сотрудников милиции к попавшим в Центр изоляции правонарушителей.

«Отношение к людям на Окрестина сродни тому, как некоторые относятся к насекомым. Нас поставили на колени вдоль забора. Когда кто-то говорил, что хочет в туалет, ему отвечали: «Сходишь под себя». Мы простояли на коленях часа четыре, выслушивая различные унижения. Если чуть приподнялся или опустился, тебя тут же «поправляли». Некоторые бойцы говорили: «Взяли бы и просто вас всех прямо тут расстреляли». Ну как так можно к людям относиться?! Они же не совершили никаких преступлений. Тем более на тот момент их вина в чём-то как минимум была не доказана.



В камере было невероятно жарко, по стенам тёк конденсат. Было ощущение, будто находишься в бане. У одного человека была сломана нога, он просил позвать врача, но работники учреждения отвечали: «Ничего, само заживёт». Я просто не мог представить, что такое может быть. За двое суток никого из нас не покормили. Хорошо, хоть был кран с ржавой хлорированной водой. Наверное, даже фашисты не так жёстко обращались с советскими военнопленными. Ещё раз, нельзя так относиться к людям. Зачем тыкать задержанных лицом в землю с криками: «Нюхай родину»? Такого просто не должно быть!» — приводит слова Подалинского by.tribuna.com.