Бельгийский велогонщик, упавший с моста, сломал таз

Бельгийский велогонщик Ремко Эвенпоэль, получивший серьёзные травмы во время Тура Ломбардии, был доставлен в больницу. Врачи диагностировали у спортсмена перелом таза и ушиб лёгкого, сообщает пресс-служба команды.

Эвенпоэль врезался в препятствие, а затем ударился головой и упал с моста. Страшное падение могло привести к более серьёзным последствиям, но Ремко избежал травм, представляющих угрозу для жизни.

Спортсмена лечат в одном из госпиталей Комо. Он находится в сознании. Эвенпоэль останется в больнице ещё на сутки, после чего планируется, что он вылетит в Бельгию.

Примечательно, что во время Тура Ломбардии произошёл ещё один инцидент. Немецкий велогонщик Максимиллиан Шахман, представляющий команду Bora-hansgrohe, попал в ДТП незадолго до финиша гонки.

Шахман столкнулся с внедорожником, который поворачивал с дороги. Впрочем, столкновение было лёгким, а спортсмен сразу поехал дальше.