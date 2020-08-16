Бельгийский велогонщик, упавший с моста, сломал таз

Бельгийский велогонщик Ремко Эвенпоэль, получивший серьёзные травмы во время Тура Ломбардии, был доставлен в больницу. Врачи диагностировали у спортсмена перелом таза и ушиб лёгкого, сообщает пресс-служба команды.
Эвенпоэль врезался в препятствие, а затем ударился головой и упал с моста. Страшное падение могло привести к более серьёзным последствиям, но Ремко избежал травм, представляющих угрозу для жизни.
Спортсмена лечат в одном из госпиталей Комо. Он находится в сознании. Эвенпоэль останется в больнице ещё на сутки, после чего планируется, что он вылетит в Бельгию.
Примечательно, что во время Тура Ломбардии произошёл ещё один инцидент. Немецкий велогонщик Максимиллиан Шахман, представляющий команду Bora-hansgrohe, попал в ДТП незадолго до финиша гонки.
Шахман столкнулся с внедорожником, который поворачивал с дороги. Впрочем, столкновение было лёгким, а спортсмен сразу поехал дальше.
- 16 августа 2020
-
01:20
-
00:29
- 15 августа 2020
-
23:33
-
21:13
-
18:59
-
17:42
-
17:00
-
16:50
-
15:50
-
15:36
-
14:36
-
12:02
-
11:21
-
09:57
-
01:35
-
00:21
- 14 августа 2020
-
23:46
-
19:55
-
19:36
-
18:10
-
15:37
-
14:45
-
10:37
-
09:19
-
09:12
-
00:38
- 13 августа 2020
-
23:03
-
21:31
-
18:20
-
17:54
-
17:26
-
16:58
-
14:07
-
13:20
-
12:50