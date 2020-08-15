Бельгийский велогонщик сильно ударился головой и упал с моста. Фото

Во время Тура Ломбардии произошёл неприятный инцидент. Фаворит гонки Ремко Эвенпоэль врезался в препятствие, после чего ударился головой о стену. Спортсмена сразу забрали медики, в течение всего времени он оставался в сознании. Позже стало известно, что велогонщик пришёл в себя, врачи занимаются им в машине скорой помощи.

Эвенпоэль находился среди лидеров гонки, когда произошёл инцидент. Сперва многим показалось, что могло случиться самое страшное, но вскоре медики успокоили болельщиков, сообщив об улучшении состояния спортсмена.

Дальше врачи будут заниматься им уже в больнице. Велогонщика быстро увезли в госпиталь, где продолжится осмотр и лечение. Диагноз и характер повреждений Эвенпоэля пока не известны.