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Кайрен Уилсон — о Ронни О'Салливане: я играл с величайшим снукеристом всех времён

Кайрен Уилсон — о Ронни О'Салливане: я играл с величайшим снукеристом всех времён
Другие / Прочие виды спорта 0

Английский снукерист Кайрен Уилсон прокомментировал поражение в финале чемпионата мира в Шеффилде. Он проиграл соотечественнику Ронни О'Салливану со счётом 8:18. Для Кайрена этот финал чемпионата мира был первым в карьере.

«Я не буду слишком строг к себе, так как играл с величайшим снукеристом всех времён. Сыграть с Ронни в финале — мечта, ставшая явью. Вы не можете слишком сильно уважать его, потому что тогда он просто переступит через вас. Так и произошло в финале.

Я боец и всегда им буду. В первой сессии у меня возникли трудности, а затем я просто расслабился, и оковы спали", — приводит слова Уилсона BBC.

Для 44-летнего О'Салливана это шестая победа на чемпионатах мира. Ранее он завоевал титулы в 2001, 2004, 2008, 2012 и 2013 годах.

Ронни О'Салливан прокомментировал шестую победу на чемпионате мира по снукеру
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