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Спиридонова и Нагорный устроили фотосессию на мойке

Спиридонова и Нагорный устроили фотосессию на мойке
Другие / Прочие виды спорта 0

Чемпионка мира по спортивной гимнастике в упражнении на брусьях Дарья Спиридонова опубликовала новую запись в своём «инстаграме». Спортсменка показала, как вместе со своим мужем Никитой Нагорным веселилась на автомойке. В итоге у спортсменов получилась эффектная фотоссесия.

«Пока меня мыли, собрали очередь на мойке. А у вас получится выбрать самую крутую фотку?» — написала Спиридонова.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Спиридоновой.

21-летняя Спиридонова — серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия) в командном многоборье, чемпионка мира 2015 года, двукратный бронзовый призёр чемпионата мира 2014 года, двукратная чемпионка Европы 2015 и 2016 годов, серебряный призёр чемпионата Европы 2016 года, двукратный бронзовый призёр чемпионата Европы 2014 года.

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