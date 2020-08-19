Спиридонова и Нагорный устроили фотосессию на мойке

Чемпионка мира по спортивной гимнастике в упражнении на брусьях Дарья Спиридонова опубликовала новую запись в своём «инстаграме». Спортсменка показала, как вместе со своим мужем Никитой Нагорным веселилась на автомойке. В итоге у спортсменов получилась эффектная фотоссесия.
«Пока меня мыли, собрали очередь на мойке. А у вас получится выбрать самую крутую фотку?» — написала Спиридонова.
Запись можно посмотреть в «инстаграме» Спиридоновой.
21-летняя Спиридонова — серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия) в командном многоборье, чемпионка мира 2015 года, двукратный бронзовый призёр чемпионата мира 2014 года, двукратная чемпионка Европы 2015 и 2016 годов, серебряный призёр чемпионата Европы 2016 года, двукратный бронзовый призёр чемпионата Европы 2014 года.
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