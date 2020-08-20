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В ближайшие полгода хоккей на траве в России будет развивать федерация бейсбола

В ближайшие полгода хоккей на траве в России будет развивать федерация бейсбола
Другие / Прочие виды спорта 0

Министерство спорта РФ поручило в ближайшие шесть месяцев заниматься развитием хоккея на траве Федерации бейсбола России. Решение связано с тем, что ранее Федерация хоккея на траве России (ФХТР) была лишена лицензии.

«Причиной приостановления действия государственной аккредитации Федерации хоккея на траве России стало то, что с декабря 2019 года федерация фактически не ведёт свою деятельность, в связи с тем, что президент федерации Николай Александров не имеет возможности исполнять свои обязанности.

Учитывая, что в соответствии с уставом Николай Александров представляет интересы федерации в единоличном порядке, то есть действует без доверенности от имени юридического лица, иные лица, в том числе члены постоянно действующего руководящего органа, не вправе осуществлять его полномочия без доверенности.

Приказом Минспорта России правами и обязанностями общероссийской спортивной федерации по виду спорта «хоккей на траве» наделена Федерация бейсбола России. В настоящее время Федерация бейсбола России приступила к возобновлению деятельности вида спорта «хоккей на траве», — говорится на сайте Минспорта.

Министерство спорта приостановило аккредитацию Федерации хоккея на траве России
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