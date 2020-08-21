Сборная России захватила лидерство в группе на старте онлайн-Олимпиады ФИДЕ

Сборная России по шахматам захватила лидерство в подгруппе после стартового дня первой онлайн-Олимпиады ФИДЕ, которая заменила 44-ю Всемирную шахматную Олимпиаду, перенесённую на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

В первый игровой день шахматисты сборной России сыграли с командами Болгарии, Турции и Хорватии и одержали три победы.

Матч Россия — Болгария закончился со счётом 4,5:1,5.Партии выиграли Александр Грищук, Ян Непомнящий, Андрей Есипенко и Александра Горячкина, вничью сыграла Полина Шувалова, проиграла Екатерина Лагно. Турцию российские шахматисты разгромили со счётом 5,5:0,5. Выиграли Даниил Дубов, Лагно, Горячкина, Есипенко и Шувалова, вничью сыграл Непомнящий.

Наиболее напряжённой получилась встреча россиян с хорватскими шахматистами, завершившаяся победой нашей команды со счётом 3,5:2,5. Выиграли партии Александра Костенюк, Валентина Гунина, Алексей Сарана, вничью сыграл Грищук, уступили соперникам Владислав Артемьев и Маргарита Потапова.

После трех туров в группе С лидируют россияне, набрав 6 матчевых очков. На 2 очка отстают сборные Хорватии, Египта, Армении, Англии и Болгарии.