Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Трефилов: проблема, что тренер сборной России ушёл из «Ростова», остался без клуба

Трефилов: проблема, что тренер сборной России ушёл из «Ростова», остался без клуба
Другие / Гандбол 0

Первый вице-президент Федерации гандбола России Евгений Трефилов, под чьим руководством женская сборная России завоевала медали Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, выразил мнение, что уход Амброса Мартина с поста главного тренера клуба «Ростов-Дон» может стать проблемой для национальной команды, которую он возглавляет.

О досрочном расторжении контракта с Мартином «Ростов-Дон» объявил 31 июля. Наставник сборной России объяснил это решение желанием быть рядом с семьей.

«Впереди в этом году чемпионат Европы, а учебно-тренировочных сборов очень мало. Это проблема. Ещё проблема, что тренер сборной России ушёл из «Ростова», остался без клуба. Считаю это проблемой, потому что тренер, который не работает каждый день с командой, постепенно теряет навык, теряет в классе. Не скажу, что освобождённый тренер — минус для сборной России. Освобождённый тренер, помимо всего прочего, может ведь быть хорошим организатором, мотиватором», — приводит слова Трефилова РИА «Новости».

Главный тренер сборной России по гандболу Мартин расторг контракт с «Ростовом-Дон»
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020