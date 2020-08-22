Трефилов: проблема, что тренер сборной России ушёл из «Ростова», остался без клуба

Первый вице-президент Федерации гандбола России Евгений Трефилов, под чьим руководством женская сборная России завоевала медали Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, выразил мнение, что уход Амброса Мартина с поста главного тренера клуба «Ростов-Дон» может стать проблемой для национальной команды, которую он возглавляет.

О досрочном расторжении контракта с Мартином «Ростов-Дон» объявил 31 июля. Наставник сборной России объяснил это решение желанием быть рядом с семьей.

«Впереди в этом году чемпионат Европы, а учебно-тренировочных сборов очень мало. Это проблема. Ещё проблема, что тренер сборной России ушёл из «Ростова», остался без клуба. Считаю это проблемой, потому что тренер, который не работает каждый день с командой, постепенно теряет навык, теряет в классе. Не скажу, что освобождённый тренер — минус для сборной России. Освобождённый тренер, помимо всего прочего, может ведь быть хорошим организатором, мотиватором», — приводит слова Трефилова РИА «Новости».