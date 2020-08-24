Восьмикратный олимпийский чемпион ямайский спринтер Усэйн Болт заразился коронавирусом, сообщает Daily Express. По информации издания, Болт сдал тест на следующий день после вечеринки, посвящённой дню его рождения. 21 августа Болту исполнилось 34 года. На шумном праздновании все приглашённые и именинник танцевали без медицинских масок и не соблюдали нормы социального дистанцирования. После тестирования Болт находится на самоизоляции.

«Прошёл тест в субботу. Как ответственный человек, остаюсь дома, вдалеке от друзей, пока у меня точно не будет никаких симптомов. Как и полагается, буду находиться на карантине, дожидаясь результатов теста на COVID-19. Скажите всем друзьям, что для безопасности карантин нужно проводить в одиночестве», — сказал Болт в видеообращении на своей странице в «Инстаграме».