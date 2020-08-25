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Дарья Клишина показала солнечное фото в элегантном платье

Дарья Клишина показала солнечное фото в элегантном платье
Другие / Лёгкая атлетика 0

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина показала свежее фото в своём «инстаграме». На снимке спортсменка, одетая в элегантное платье, отдыхает на подушках.

«Вот и подошёл к концу мой отдых. Это были прекрасные дни, наполненные только положительными моментами и яркими впечатлениями, в общем, полный эмоциональный релакс. Но я успела соскучиться по нагрузкам и готова начать подготовку к следующему олимпийскому сезону», — написала Клишина.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Дарьи Клишиной.

Дарья Клишина — серебряный призёр чемпионата мира (2017), двукратная чемпионка Европы в помещении (2011, 2013), призёр чемпионата Европы (2014).

Клишина с 2013 года живёт и тренируется в США. Именно по этой причине в июле 2016 года Дарья стала единственной российской спортсменкой, допущенной Международной ассоциацией легкоатлетических федераций к соревнованиям Олимпиады-2016 в Бразилии как нейтральный спортсмен.

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