Терезе Йохауг перетренировалась и прервала подготовку к сезону

Олимпийская чемпионка 2010 года в эстафете, 10-кратная чемпионка мира норвежская лыжница Терезе Йохауг вынуждена взять паузу в тренировках. Об этом сообщил тренер спортсменки Пол-Гуннар Миккельспласс.

По словам специалиста, всё дело в том, что Йохауг излишне усердно тренировалась в последнее время.

«Большинство лыжников высшего уровня порой подбираются к пределу возможностей. Так нужно поступать, чтобы не отставать. Пока не случилось ничего плохого, но мы не знаем, что будет через 14 дней.

Она почувствовала дискомфорт в ногах, устала и плохо себя чувствует. Налицо все признаки того, что общая нагрузка стала слишком большой. Она пропустит от двух до трёх недель интенсивной подготовки», — приводит слова тренера издание Dagbladet.