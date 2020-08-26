Терезе Йохауг перетренировалась и прервала подготовку к сезону
Олимпийская чемпионка 2010 года в эстафете, 10-кратная чемпионка мира норвежская лыжница Терезе Йохауг вынуждена взять паузу в тренировках. Об этом сообщил тренер спортсменки Пол-Гуннар Миккельспласс.
По словам специалиста, всё дело в том, что Йохауг излишне усердно тренировалась в последнее время.
«Большинство лыжников высшего уровня порой подбираются к пределу возможностей. Так нужно поступать, чтобы не отставать. Пока не случилось ничего плохого, но мы не знаем, что будет через 14 дней.
Она почувствовала дискомфорт в ногах, устала и плохо себя чувствует. Налицо все признаки того, что общая нагрузка стала слишком большой. Она пропустит от двух до трёх недель интенсивной подготовки», — приводит слова тренера издание Dagbladet.
- 26 августа 2020
-
11:01
-
09:20
- 25 августа 2020
-
23:08
-
14:37
-
11:19
- 24 августа 2020
-
23:02
-
22:54
-
22:41
-
22:26
-
20:29
-
18:29
-
17:30
-
16:18
-
15:51
-
13:38
-
11:18
- 23 августа 2020
-
21:49
-
21:13
-
20:33
-
17:39
-
17:27
-
15:37
-
14:07
-
10:09
-
09:44
- 22 августа 2020
-
23:04
-
22:09
-
20:44
-
20:29
-
18:51
-
17:47
-
16:19
-
09:30
-
09:16
-
00:40
Партнерский контент