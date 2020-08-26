Александра Солдатова: мне снятся кошмары — срывы, весы. Но это лишь сны

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова рассказала, что справилась со своей болезнью – расстройством пищевого поведения (РПП). Из-за этой проблемы 22-летняя спортсменка приостановила карьеру.

«Мне пришлось приостановить карьеру и приложить все силы на восстановление. Я обожала тренировки, занималась любимым делом, но при этом сама себе создавала препятствия. Кто его знает, кем бы стала сейчас, не болей я этим.

Сейчас мне нравится, как я выгляжу, и я не собираюсь худеть. Мне не надо надевать купальник и выходить на площадку. РПП осталось в прошлом, слава Богу. Сейчас мне снятся кошмары, часто просыпаюсь от страха, что мне снятся срывы, весы и подобные кошмары, но это лишь сны. Что есть во сне, пусть во сне и остается», — приводит слова Солдатовой Sport24.

Гимнастка Солдатова — о своей болезни: могла не есть несколько дней совсем