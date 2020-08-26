Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

«Чеховские медведи» в седьмой раз завоевали Суперкубок России по гандболу

«Чеховские медведи» в седьмой раз завоевали Суперкубок России по гандболу
Другие / Гандбол 0

«Чеховские медведи» завоевали Суперкубок России по гандболу среди мужских команд, в финале на своей площадке обыграв ЦСКА со счётом 27:24. «Чеховские медведи» принимали участие в матче как чемпионы и обладатели Кубка страны, ЦСКА – как финалист Кубка.

Самым результативным игроком встречи в составе «Чеховских медведей» стал Сергей Марк Косоротов, забивший 6 мячей. По 3 мяча забили Дмитрий Киселёв, Павел Андреев, Александр Котов, Роман Остащенко и Виктор Фурцев. У ЦСКА 5 мячей на счету Алексея Фокина, по 4 забили Александр Деревень и Игорь Сорока.

«Чеховские медведи» стали семикратными обладателями трофея, который разыгрывался в седьмой раз.

Гандбол. Суперкубок России. Мужчины

«Чеховские медведи» — ЦСКА (Москва) – 27:24 (13:15).

Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020