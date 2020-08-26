«Чеховские медведи» в седьмой раз завоевали Суперкубок России по гандболу
«Чеховские медведи» завоевали Суперкубок России по гандболу среди мужских команд, в финале на своей площадке обыграв ЦСКА со счётом 27:24. «Чеховские медведи» принимали участие в матче как чемпионы и обладатели Кубка страны, ЦСКА – как финалист Кубка.
Самым результативным игроком встречи в составе «Чеховских медведей» стал Сергей Марк Косоротов, забивший 6 мячей. По 3 мяча забили Дмитрий Киселёв, Павел Андреев, Александр Котов, Роман Остащенко и Виктор Фурцев. У ЦСКА 5 мячей на счету Алексея Фокина, по 4 забили Александр Деревень и Игорь Сорока.
«Чеховские медведи» стали семикратными обладателями трофея, который разыгрывался в седьмой раз.
Гандбол. Суперкубок России. Мужчины
«Чеховские медведи» — ЦСКА (Москва) – 27:24 (13:15).
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