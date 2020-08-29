Министр спорта России Матыцин прокомментировал увольнение Гануса с поста главы РУСАДА

Министр спорта России Олег Матыцин поделился мыслями об отстранении Юрия Гануса от должности глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА).



«Противодействие применению допинга, включая образовательный и административный аспекты, является одним из главных приоритетов в деятельности Минспорта России. Необходимо отметить, что за последние годы РУСАДА на высоком профессиональном уровне организовало работу по обеспечению проведения допинг-контроля и реализации информационно-образовательных программ, направленных на профилактику нарушений антидопинговых правил.



В связи с решением общего собрания учредителей РУСАДА выражаем уверенность, что агентство сохранит независимый статус и продолжит эффективно работать. Это важное условие для защиты интересов наших чистых спортсменов и развития российского спорта в целом», — цитирует Матыцина пресс-служба Минспорта России.

Глава РУСАДА Юрий Ганус уволен с должности