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«Выспалась года за два». Елена Исинбаева сообщила о скорой выписке из больницы

«Выспалась года за два». Елена Исинбаева сообщила о скорой выписке из больницы
Другие / Лёгкая атлетика 0

Двукратная олимпийская чемпионка, обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом российская легкоатлетка Елена Исинбаева сообщила, что вскоре выписывается из больницы, где ей удалось отоспаться.

«Мой «отдых» подходит к концу. Выспалась года за два. После рождения сынули меня преследовал хронический недосып. Двое детей — это не шутка (думаю, мамы 3–4 детей сейчас смеются). Зато теперь я бодра, полна сил, энергии на новые свершения. Но и им придётся немного подождать, так как впереди 1,5 месяца восстановления. Так что, мои хорошие, скоро лента преобразится и будет полна позитивного контента!» — написала Исинбаева на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Елены Исинбаевой в «Инстаграме».

У Исинбаевой двое детей — шестилетняя Ева и двухлетний Добрыня.

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