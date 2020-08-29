«Выспалась года за два». Елена Исинбаева сообщила о скорой выписке из больницы

Двукратная олимпийская чемпионка, обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом российская легкоатлетка Елена Исинбаева сообщила, что вскоре выписывается из больницы, где ей удалось отоспаться.
«Мой «отдых» подходит к концу. Выспалась года за два. После рождения сынули меня преследовал хронический недосып. Двое детей — это не шутка (думаю, мамы 3–4 детей сейчас смеются). Зато теперь я бодра, полна сил, энергии на новые свершения. Но и им придётся немного подождать, так как впереди 1,5 месяца восстановления. Так что, мои хорошие, скоро лента преобразится и будет полна позитивного контента!» — написала Исинбаева на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Елены Исинбаевой в «Инстаграме».
У Исинбаевой двое детей — шестилетняя Ева и двухлетний Добрыня.
- 29 августа 2020
-
21:43
-
21:11
-
20:47
-
20:07
-
19:56
-
18:51
-
17:38
-
16:12
-
15:15
-
14:42
-
14:25
-
12:40
-
10:17
- 28 августа 2020
-
22:36
-
19:56
-
19:05
-
18:58
-
18:28
-
18:08
-
17:00
-
16:56
-
15:08
-
14:43
-
14:32
-
14:23
-
14:11
-
10:18
-
09:38
-
03:33
-
01:23
- 27 августа 2020
-
22:27
-
20:16
-
18:48
-
17:56
-
02:47