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Елена Исинбаева: была маленькая проблемка, которую виртуозные врачи быстренько решили

Елена Исинбаева: была маленькая проблемка, которую виртуозные врачи быстренько решили
Другие / Прочие виды спорта 0

38-летняя двукратная олимпийская чемпионка, обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом, российская легкоатлетка Елена Исинбаева рассказала о своём нахождении в больнице.

«Привет, хорошие мои! Не хочу вас пугать и пропадать тоже не хочу. У меня всё хорошо, сейчас в больнице. Была маленькая проблемка, которую виртуозные врачи быстренько решили. Повода для переживаний нет. На следующей неделе уже выписываюсь», — написала Исинбаева в своём «инстаграме», опубликовав фотографию с больничной койки.

Публикация доступна в «инстаграме» Елены Исинбаевой.

Ранее Елена Исинбаева объяснила, почему на заседании наблюдательного совета было принято решение рекомендовать уволить главу РУСАДА Юрия Гануса.

Исинбаева объяснила, почему набсовет РУСАДА порекомендовал уволить Гануса
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