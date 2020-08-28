Елена Исинбаева: была маленькая проблемка, которую виртуозные врачи быстренько решили
38-летняя двукратная олимпийская чемпионка, обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом, российская легкоатлетка Елена Исинбаева рассказала о своём нахождении в больнице.
«Привет, хорошие мои! Не хочу вас пугать и пропадать тоже не хочу. У меня всё хорошо, сейчас в больнице. Была маленькая проблемка, которую виртуозные врачи быстренько решили. Повода для переживаний нет. На следующей неделе уже выписываюсь», — написала Исинбаева в своём «инстаграме», опубликовав фотографию с больничной койки.
Публикация доступна в «инстаграме» Елены Исинбаевой.
Ранее Елена Исинбаева объяснила, почему на заседании наблюдательного совета было принято решение рекомендовать уволить главу РУСАДА Юрия Гануса.
Исинбаева объяснила, почему набсовет РУСАДА порекомендовал уволить Гануса
- 28 августа 2020
-
03:33
-
01:23
- 27 августа 2020
-
22:27
-
20:16
-
18:48
-
17:56
-
02:47
- 26 августа 2020
-
22:46
-
19:57
-
19:25
-
19:24
-
18:46
-
18:40
-
17:31
-
14:32
-
11:01
-
09:20
- 25 августа 2020
-
23:08
-
14:37
-
11:19
- 24 августа 2020
-
23:02
-
22:54
-
22:41
-
22:26
-
20:29
-
18:29
-
17:30
-
16:18
-
15:51
-
13:38
-
11:18
- 23 августа 2020
-
21:49
-
21:13
-
20:33
-
17:39
Партнерский контент