Елена Исинбаева: была маленькая проблемка, которую виртуозные врачи быстренько решили

38-летняя двукратная олимпийская чемпионка, обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом, российская легкоатлетка Елена Исинбаева рассказала о своём нахождении в больнице.

«Привет, хорошие мои! Не хочу вас пугать и пропадать тоже не хочу. У меня всё хорошо, сейчас в больнице. Была маленькая проблемка, которую виртуозные врачи быстренько решили. Повода для переживаний нет. На следующей неделе уже выписываюсь», — написала Исинбаева в своём «инстаграме», опубликовав фотографию с больничной койки.

Публикация доступна в «инстаграме» Елены Исинбаевой.

Ранее Елена Исинбаева объяснила, почему на заседании наблюдательного совета было принято решение рекомендовать уволить главу РУСАДА Юрия Гануса.