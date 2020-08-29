Сборная России по шахматам вышла в финал онлайн-олимпиады ФИДЕ, обыграв США

Сборная России по шахматам обыграла команду США в полуфинале онлайн-олимпиады ФИДЕ с общим счётом 1,5-0,5 и вышла в финал соревнований.



В первом мини-матче российские шахматисты победили американцев со счётом 3,5-2,5. Победы в партиях одержали Александра Костенюк и Александра Горячкина, миром с соперниками разошлись Александр Грищук, Даниил Дубов и Андрей Есипенко, проиграла Полина Шувалова.



Второй матч закончился вничью – 3-3. Выиграли Ян Непомнящий, Костенюк и Шувалова, уступили соперникам Грищук, Есипенко и Горячкина.

Соперником россиян в финале станет команда Индии, которая в другом полуфинале обыграла сборную Польши. Соперники обменялись победами, а финалист определился в «армагеддоне».