Сборная России по шахматам вышла в финал онлайн-олимпиады ФИДЕ, обыграв США
Сборная России по шахматам обыграла команду США в полуфинале онлайн-олимпиады ФИДЕ с общим счётом 1,5-0,5 и вышла в финал соревнований.
В первом мини-матче российские шахматисты победили американцев со счётом 3,5-2,5. Победы в партиях одержали Александра Костенюк и Александра Горячкина, миром с соперниками разошлись Александр Грищук, Даниил Дубов и Андрей Есипенко, проиграла Полина Шувалова.
Второй матч закончился вничью – 3-3. Выиграли Ян Непомнящий, Костенюк и Шувалова, уступили соперникам Грищук, Есипенко и Горячкина.
Соперником россиян в финале станет команда Индии, которая в другом полуфинале обыграла сборную Польши. Соперники обменялись победами, а финалист определился в «армагеддоне».
- 29 августа 2020
-
21:43
-
21:11
-
20:47
-
20:07
-
19:56
-
18:51
-
17:38
-
16:12
-
15:15
-
14:42
-
14:25
-
12:40
-
10:17
- 28 августа 2020
-
22:36
-
19:56
-
19:05
-
18:58
-
18:28
-
18:08
-
17:00
-
16:56
-
15:08
-
14:43
-
14:32
-
14:23
-
14:11
-
10:18
-
09:38
-
03:33
-
01:23
- 27 августа 2020
-
22:27
-
20:16
-
18:48
-
17:56
-
02:47
Партнерский контент