Гендиректор ФИДЕ объяснил, почему победителями онлайн-олимпиады стали Россия и Индия

Генеральный директор ФИДЕ Эмиль Сутовский объяснил, почему по итогам шахматной онлайн-олимпиады были вручены два комплекта золотых медалей – сборным России и Индии, которые встречались в финале.

«Ввиду глобальных неполадок в мировом интернете, финальный матч олимпиады был прерван. Двое индийских шахматистов, игравших в разных городах, оказались отсоединены от связи. При этом Chess.com подтвердил, что проблема возникла не у игроков и платформы, а именно в мировом масштабе — об этом свидетельствует информация на сотнях других источников. В доигранных партиях счёт был 2,5-1,5 в пользу России, но в двух оставшихся индийцы имели одну выигранную и одну объективно равную позицию (пусть и тропинку к равенству ещё надо было найти). Поскольку апелляционный комитет не пришёл к однозначному заключению, как поступить в такой ситуации, президент ФИДЕ принял решение присудить золотые медали обеим сборным — России и Индии. Возможно, это решение не всем придётся по душе, но мне оно тоже кажется оптимальным в сложившейся ситуации.

Жаль, что окончание спортивного праздника получилось скомканным, но таковы реалии онлайна. Мне всё же кажется, что олимпиада удалась. В некоторых странах она вызвала большой интерес, в других стала не столь заметным событием. Но наша огромная работа была проведена не зря. Иногда нет хорошего выхода из ситуации. Есть меньшее из зол. Решение Аркадия Дворковича представляется мне именно таковым. Из достижений я бы отметил формат турнира, композицию команд, позволившую привлечь сильнейших юношей и девушек, возможность посмотреть на будущее мировых шахмат, дать ребятам понюхать пороху и пообщаться с лучшими игроками. А также возможность болельщикам всех стран поболеть за своих и вновь почувствовать дух Gens una sumus.

Это был первый столь масштабный опыт. Есть что улучшать, но мы показали, что шахматы способны вызывать огромный интерес и в онлайн-формате. Конечно, ФИДЕ надеется как можно скорее вернуться к традиционным турнирам. У онлайна есть непреодолимые недостатки. И всё же это интересно, зрелищно, вызывает эмоции и объединяет людей: 163 команды со всех уголков мира стали частью одного целого на месяц. Подобное возможно только в шахматах», — сказал Сутовский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.