Сень — о ЦСКА: в России появилась очень достойная команда, с которой интересно играть
Правая полусредняя гандбольного клуба «Ростов-Дон» и капитан сборной России Анна Сень прокомментировал матч за Суперкубок России, в котором её команда обыграла ЦСКА — 27:20.
«Спасибо, ЦСКА, за игру. В России появилась очень достойная команда, с которой по-настоящему интересно играть. Мы настраивались на матч, так как в финале Кубка России нам много забили издалека. Было важно показать, как хорошо мы играем в защите, и нам это удалось.
Горжусь нашей командой. Мы доказали, что сильнейшие в стране, будем это доказывать и на других турнирах", — цитирует Сень официальный сайт «Ростова-Дон».
Стоит отметить, что ЖГК ЦСКА был основан в 2019 году, после чего сразу же был включён в розыгрыш чемпионата и Кубка России.
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