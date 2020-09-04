Велогонщик Павел Свешников потерял сознание на Гран-при Москвы, его пытаются спасти
На Гран-при Москвы по велоспорту на треке, который проходит в Крылатском, произошла трагедия. Российский велогонщик Павел Свешников потерял сознание во время заезда и упал, сообщает телеграм-канал «Голый спорт».
По информации того же источника, медицинская бригада пытается запустить сердце 28-летнего спортсмена, но пока реанимационные меры не приносят результата. Дефибриллятор не помогает.
Павлу Свешникову было 22 года. На чемпионате России по велоспорту на треке 2018 года он занял второе место в мэдисоне, а на Кубке России — 2019 стал победителем в гонке по очкам.
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