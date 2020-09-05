Соперник рассказал о состоянии умершего Павла Свешникова перед последней гонкой

Один из участников групповой гонки Гран-при Москвы в Крылатском, в ходе которой скончался 22-летний велогонщик из Выборга Павел Свешников, рассказал о подробностях случившейся на трек трагедии.

«Он мне перед стартом сказал, что после болезни ещё не восстановился: ноги не едут, а пульс высокий. Отъехали в отрыв из трёх человек, но он вернулся через полкруга и потом потерял сознание. Его откачивали минут 20, но ничего не смогли сделать. Парни говорят, у него проблемы с сердцем с детства были», — приводит слова одного из соперников Свешникова сайт «Матч ТВ».

На чемпионате России по велоспорту на треке 2018 года Павел Свешников занял второе место в мэдисоне, на Кубке России — 2019 стал победителем в гонке по очкам.