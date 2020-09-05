Соперник рассказал о состоянии умершего Павла Свешникова перед последней гонкой
Один из участников групповой гонки Гран-при Москвы в Крылатском, в ходе которой скончался 22-летний велогонщик из Выборга Павел Свешников, рассказал о подробностях случившейся на трек трагедии.
«Он мне перед стартом сказал, что после болезни ещё не восстановился: ноги не едут, а пульс высокий. Отъехали в отрыв из трёх человек, но он вернулся через полкруга и потом потерял сознание. Его откачивали минут 20, но ничего не смогли сделать. Парни говорят, у него проблемы с сердцем с детства были», — приводит слова одного из соперников Свешникова сайт «Матч ТВ».
На чемпионате России по велоспорту на треке 2018 года Павел Свешников занял второе место в мэдисоне, на Кубке России — 2019 стал победителем в гонке по очкам.
Манаков — о погибшем Свешникове: удивлялся, как он с таким пульсом может выступать
- 5 сентября 2020
-
01:01
-
00:29
-
00:21
- 4 сентября 2020
-
23:59
-
22:16
-
21:51
-
21:35
-
20:29
-
20:07
-
17:57
-
15:36
-
14:28
-
13:30
-
12:37
-
11:19
-
10:01
-
09:17
-
00:10
- 3 сентября 2020
-
23:26
-
22:46
-
21:34
-
18:48
-
16:11
-
12:38
-
12:02
-
11:19
-
10:03
- 2 сентября 2020
-
23:46
-
23:44
-
21:51
-
19:42
-
19:41
-
17:35
-
16:49
-
15:42
Партнерский контент