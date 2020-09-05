Смирнов: к главе World Athletics Коу много вопросов, я не понимаю его действий

Почётный член Международного олимпийского комитета (МОК) Виталий Смирнов раскритиковал президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьяна Коу за бездействие в отношении скандала вокруг российской лёгкой атлетики.



«Позиция, которую занимает президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций, абсолютно недопустима. На глазах разрушается одна из самых великих легкоатлетических держав, которая приносила экономическую пользу и международной федерации. Я не понимаю его действий, что должен был в такой ситуации сделать любой руководитель? Он должен попытаться лично во всём разобраться: согласовать встречу с главой государства, прыгнуть в самолет и прилететь, я уверен, ему никто бы не отказал.



Надо было собрать спортсменов, тренеров, не замешанных в допинге, выслушать их, разобраться в том, что происходит. По факту же он опирается на заявления Руне Андерсена, который продолжал нахваливать Дмитрия Шляхтина даже в тот момент, когда я усомнился в его способностях вырулить ситуацию. Он мне сам рассказывал, какой он умница и так далее. И на характеристики и рекомендации этого человека полагается Коу.



Да, мы сами допустили много ошибок, я абсолютно согласен с этим, но это другой вопрос. Я знал всех президентов Международной федерации легкой атлетики начиная с Дэвида Сесила, маркиза Эксетера, с которым у меня были великолепные отношения. Но Коу же совершает множество ошибок, не говоря уже о том, что к нему вообще много вопросов, учитывая, что он был первым вице-президентом у Ламина Диака (пятый президент Международной Ассоциации легкоатлетических федераций, который обвиняется в коррупции — Прим. „Чемпионата“)», — цитирует Смирнова ТАСС.

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